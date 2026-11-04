Вибори у США: Трамп втрачає контроль над Сенатом

Демократи перехопили контроль над Сенатом США, здобувши перемоги у п'яти ключових штатах, і наблизилися до більшості в Палаті представників.

У США підбивають підсумки проміжних виборів до Конгресу, які відбулися 3 листопада 2026 року. Демократи вже здобули контроль над Сенатом, отримавши додаткові місця, повідомляє Associated Press.

Зараз республіканці мають у Сенаті 53 місця проти 47. Щоб отримати більшість, демократам потрібно відібрати чистими чотири мандати і не втратити жодного свого. Половину шляху вони вже пройшли.

Серед ключових перемог партії – вибори в Техасі, Південній Кароліні, Канзасі, Північній Кароліні та Огайо. Зокрема, демократ Джеймс Таларіко переміг у Техасі, а Енні Ендрюс здолала республіканську кандидатуру Дарлін Грем у Південній Кароліні.

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Перехід Сенату під контроль демократів означатиме зміну балансу сил у Конгресі та ускладнить просування законодавчих ініціатив президента Дональда Трампа.

У Палаті представників демократи відвойовують округи республіканців

Результати виборів до Палати представників поки залишаються невизначеними. Демократи вже здобули щонайменше сім місць, які раніше контролювали республіканці.

Серед тих, хто втратив мандати, – представники Нью-Джерсі та Пенсильванії. Також демократи перемогли у відкритих округах у Північній Кароліні та Кентуккі.

У Палаті представників демократи наразі мають 188 місць, тоді як республіканці – 110.

Для отримання більшості необхідно набрати 218 місць. За даними AP, остаточне визначення контролю над Палатою може потребувати додаткового часу, оскільки підрахунок голосів у низці округів ще триває.

The New York Times оцінює шанси Демократичної партії взяти більшість і в Сенаті, і в Палаті представників у понад 95%.

Губернаторські вибори

Представники Демократичної партії перемогли на виборах губернаторів одразу в кількох штатах, які раніше очолювали республіканці.

Зокрема:

Техас – Джина Інохоса стала першою латиноамериканкою на посаді губернатора штату;

Джорджія – перемогла Кіша Ленс Боттомс, яка стане першою темношкірою жінкою-губернаторкою в історії США;

Огайо – перемогла Емі Ектон;

Айова – перемогу здобув Род Сенд.

Також виборці штату Міссурі вдруге відхилили пропозицію про заборону більшості абортів.

Як на результати виборів відреагував Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий визнати результати голосування та співпрацювати з демократами.

Водночас після появи перших результатів він написав у Truth Social, що республіканці нібито здобули б переконливу перемогу, якби його ім'я було у виборчому бюлетені.

"Мене не було в бюлетені, а якби я там був, ми б перемогли з розгромним рахунком!" – написав Трамп.

Демократи вже заявили про намір посилити контроль за діяльністю адміністрації президента та проводити розслідування. Трамп, зі свого боку, попередив, що використовуватиме право вето для блокування їхніх ініціатив.

Вибори у США - останні новини

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США можуть мати серйозні наслідки для України. Зміна балансу сил у Конгресі на користь демократів потенційно може призвести до більш жорсткої політики США щодо Росії.

Для України на кону стоять санкції, військова підтримка та посилення ППО у разі, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників і Сенаті.

Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал Fox News за висвітлення проміжних виборів у США та образив ведучу Джессіку Тарлов, назвавши її "дурною, як пробка". Також американський лідер заявив, що рейтинги телеканалу падають через нібито упереджене висвітлення політичних подій.

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