У Росії кілька разів робили заяви про те, кого підтримують на виборах у США, але це можуть бути помилкові випади, за словами експертів.

Вибори у США відбудуться вже зовсім скоро, Росія продовжує вдавати, що байдужа до результатів, хоча "тихо вболіває" за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, зазначають експерти. Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін, відповідаючи на запитання про те, кому віддає перевагу, заявляв, що "фаворитом" був президент США Джо Байден.

"Але його зняли з перегонів, і він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Що ж, ми так і зробимо - ми підтримаємо її", - додав він, пише The Washington Post. У виданні зазначають, що це було зроблено спеціально, щоб приховати бажання перемоги Трампа, за якого Москва "може отримати набагато більше вигоди".

За даними ЗМІ та американських чиновників, Кремль і російська військова розвідка займалися, зокрема, кампанією з дезінформації проти кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і Тіма Волза, яких вона хоче зробити віцепрезидентом. Водночас Путін працює над тим, щоб підірвати підтримку України з боку Заходу, і саме кандидатура Трампа відповідає їхній "програмі", адже політик часто критикував витрати США на допомогу Києву, ідеться в матеріалі.

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"У Москві, однак, настрій на поверхні поки що більш приглушений і безпристрасний, ніж у минулі передвиборчі роки", - пишуть журналісти.

У 2016 році, як повідомляється, російські пропагандисти проголосили перемогу Трампа "новою ерою в російсько-американських відносинах". Путін тоді висловив сподівання, що саме республіканець зможе вивести відносини між двома країнами з кризового стану. Однак за 8 років відтоді відносини між США і Росією тільки погіршилися - зокрема, Путін скасував ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань, а також практично припинився діалог між країнами з питань стратегічної безпеки.

Трамп, зі свого боку, припускає, що йому вдасться все ж таки поліпшити відносини між РФ і США, а також заявляє, що він захоплюється Путіним і має змогу зупинити війну в Україні всього за один день. Журналісти зазначають, що в Кремлі мало вірять у те, що Трамп може щось змінити.

"Звичайно, вони хочуть Трампа - це зрозуміло - але результат цих виборів не змінить ситуацію для Росії", - наголосив один із колишніх чиновників Кремля.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Путін не піде на переговори з Україною, яким би не був результат виборів у США.

Крім того, Медведєв видав "прогноз" перед виборами в США.

"Камала дурна, недосвідчена, керована і боїться всіх навколо. Правити будуть синкліт найважливіших міністрів і помічників плюс опосередковане сімейство Обама", - заявив Медведєв. На адресу Трампа він теж не знайшов компліментів.

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