Питання війни в Україні та Газі стануть одним із предметів розбіжності на дебатах, прогнозує FT.

Увечері в четвер в Атланті, штат Джорджія, відбудуться перші дебати Джо Байдена і Дональда Трампа в передвиборчих перегонах на пост президента США. В американців буде 90 хвилин, щоб вирішити, хто гідний очолити країну. Водночас, як пише Financial Times, перша за чотири роки особиста зустріч Байдена і Трампа приховує в собі багато незвіданого, враховуючи, що Трамп часто збивається зі сценарію, а Байден зневажає свого суперника.

Видання вказує на п'ять важливих моментів, на які варто звернути увагу в майбутніх дебатах.

Чи в змозі 81-річний Байден і 78-річний Трамп протриматися ще чотири роки?

90-хвилинна трансляція супроводжуватиметься лише двома рекламними паузами. Це дасть мільйонам американців можливість оцінити витривалість обох кандидатів. Жодному з них не дозволяється виходити на сцену із записами або іншими підготовленими матеріалами, хоча їм видадуть ручку і папір, щоб робити нотатки. Кандидатам буде надано дві хвилини на відповіді й одна хвилина на спростування.

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Проте обидві сторони погодилися з форматом, який передбачає такий жорсткий контроль над перебігом подій.

Незвично те, що прямий ефір не відбуватиметься перед студійною аудиторією, а в центрі уваги опиняться виключно обидва кандидати і ведучі.

Чи буде Байден нападати на Трампа через його судимості?

Байден може використати юридичні проблеми Трампа для атаки, однак, зазначає FT, це може бути ризиковано і для самого для Байдена, в якого є свої юридичні проблеми, включно з кримінальним засудженням його сина, Хантера Байдена, якого визнали винним за трьома звинуваченнями, пов'язаними з незаконним володінням зброєю.

Джо Байден в основному уникає коментувати юридичні проблеми свого сина. Але він може очікувати нападок з боку Трампа, який зробив молодшого Байдена одним з елементів своєї кампанії 2020 року.

Чи зможе Байден перевести дебати на тему долі американської демократії?

Байден найімовірніше спробує перевести дебати на позицію Трампа щодо американської демократії та зобразити колишнього президента як потенційного авторитариста.

Також обох кандидатів можуть запитати, чи визнають вони результати виборів у 2024 році: це потенційно ключовий момент дебатів.

Хто переможе в питаннях економіки?

Трамп дорікатиме Байдену за його ставлення до економіки США, яка залишається слабким місцем президента в опитуваннях громадської думки.

Інфляція - головна тема: за Байдена 2022 року вона підскочила до багатодесятирічного максимуму, і в соцопитуваннях вона неодноразово згадується як найбільша проблема виборців. Водночас Байден може вказати на мільйони робочих місць, створених при ньому, рекордно високі ціни на акції. Він також, імовірно, посилатиметься на свою позицію прихильника профспілок, протиставляючи її обіцянці Трампа скоротити податки для багатих і корпорацій.

Як будуть представлені питання імміграції, абортів і війни?

Трамп невтомно нападає на Байдена у зв'язку з різким зростанням імміграції через американо-мексиканський кордон за останні три роки, і можна очікувати, що в четвер він сильно зачепить це питання, пише FT.

Байден виступатиме проти Трампа з питання абортів і підкреслюватиме обіцянку демократів захищати репродуктивні права жінок.

Ще одним предметом розбіжностей може стати зовнішня політика: Трамп, імовірно, критикуватиме Байдена за війни в Україні та в Газі. Колишній президент неодноразово заявляв, що припинив би обидва конфлікти майже негайно, і намагався представити Байдена як розпалювача війни. Байден у свою чергу може представити свого суперника занадто м'яким щодо Росії і наївним щодо Близького Сходу.

Але Байден намагатиметься не посилити розбіжності у своїй Демократичній партії, пов'язані з його підтримкою Ізраїлю в боротьбі з ХАМАС у Газі. Ще однією серйозною суперечкою може стати питання про НАТО, до того ж Байден, найімовірніше, посилатиметься на погрозу Трампа вивести США з альянсу.

Вибори у США

Уже 5 листопада 2024 року в США відбудуться 60-ті президентські вибори. Головні претенденти - 82-річний Джо Байден і 78-річний Дональд Трамп.

Коментуючи майбутні вибори у Штатах, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що спокійно ставиться до можливого приходу Трампа до влади. Крім того, він додав, що вибори в США дуже передбачувані.

Раніше CNN писав, що війна в Україні стане однією з головних тем майбутніх дебатів Байдена і Трампа. Обидва кандидати спробують описати ту роль, яку, як вони вважають, мають відігравати США на світовій арені.

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