Обидва кандидати спробують описати ту роль, яку, як вони вважають, мають відігравати США на світовій арені.

Агресивна Росія, сміливий Китай та напружений Близький Схід стануть головними зовнішньополітичними питаннями, від яких не зможуть ухилитися ні Джо Байден, ні Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді. Під час перших президентських дебатів у четвер вони, ймовірно, спробують описати ту роль, яку, як вони вважають, мають відігравати США на світовій арені, пише "Голос Америки".

"Підхід Байдена – це поєднання ліберального інтернаціоналізму та жорсткого реалізму, що нагадує час холодної війни. Підхід Трампа – це поєднання ізоляціонізму та одностороннього підходу, що нагадує США перед Другою світовою війною", - заявив професор історії Техаського університету в Остіні Джеремі Сурі.

За його словами, різниця між позиціями кандидатів є разючою. Найбільшу увагу приверне війна в Україні. Багато хто побоюється, що вона може перерости у Третю світову війну.

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Адміністрація Байдена пообіцяла підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", але цього року підтримка США ослабла. На саміті НАТО у Вашингтоні в липні Байден намагатиметься зміцнити відданість союзників підтримці України та водночас передати союзникам у Європі частину відповідальності щодо координації підтримки Києва. Таким чином він хоче вберегти підтримку України від потенційно ворожого Конгресу чи майбутнього президента.

Ставлення Трампа до конфлікту складніше, суперечливе і забарвлене його власним досвідом спілкування з президентом України Володимиром Зеленським. Саме телефонна розмова з ним стала підставою для першого імпічменту Трампа.

"Я залагоджу питання з війною в Україні ще до того, як увійду до Білого дому, як обраний президент", - заявив Трамп у недавньому інтерв'ю.

Аналітики наголосили, що він не уточнив, як він це зробить, а лише висловився про необхідність розпочати якісь переговори.

Байден нещодавно запевнив Зеленського, що їхня нова десятирічна двостороння угода про безпеку служить "ще одним нагадуванням Путіну".

"Ми не відступаємо. Більше того, ми разом протистоїмо цій незаконній агресії", – пояснив президент США.

Однак, на думку аналітиків, Байден не єдиний, хто може посідати таку жорстку позицію.

"Ми знаємо, що Трамп вважає себе сильним лідером, і не хоче, щоб його асоціювали із зовнішньополітичним провалом. А перемога Росії в Україні за президента Трампа буде дуже схожа на зовнішньополітичний провал", - сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Вибори в США - що потрібно знати

Вже 5 листопада 2024 році в США відбудуться 60-ті президентські вибори. Головні претенденти - 82-річний Джо Байден та 78-річний Дональд Трамп.

Нещодавно Трамп знову вибухнув погрозами "відрізати" допомогу для України. Він заявив, що вирішить питання безмірного апетиту України ще до повернення в Білий дім.

"Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, які колись жили. Щоразу, коли він приїжджає в нашу країну, він іде з 60 млрд доларів... Він щойно поїхав з 60 мільярдами, приїхав додому й оголошує, що йому потрібно ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчиться. Я це вирішу ще до того, як візьму Білий дім", - заявив опальний американський політик.

Коментуючи майбутні вибори в Штатах, очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що спокійно ставиться до можливого приходу Трампа до влади. Крім того, він додав, що вибори в США дуже передбачувані.

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