Розвідник також підкреслив, що вибори в США є дуже непередбачуваними.

Очільник української розвідки Кирило Буданов оптимістично ставиться до того, що Дональд Трамп може стати новим президентом США.

"Я спокійно ставлюсь до можливого приходу Трампа до влади. Ваші вибори дуже непередбачувані. Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював свою позицію. І сила вашої (американської - УНІАН) системи в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку. Зрештою, я вірю в США і в те, що ми разом досягнемо перемоги. І тут я підкреслюю, разом! Це те, чим я хотів би закінчити", - зауважив посадовець в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Коли журналіст видання запитав у Буданова, якщо повернеться через рік до України, чи буде краще, на що він відповів:

Відео дня

"Я утримаюся від відповіді. Це дуже філософське питання".

"Його відповідь нагадала мені відоме відео з соціальних мереж, в якому він мовчки дивиться в камеру протягом 32 секунд. Потім на екрані з'являються три слова українською мовою: Далі буде", - додав, жартуючи журналіст.

Інтерв'ю Буданова - про що ще говорив український розвідник

Кирило Буданов під час інтерв'ю заявив, що війна не вплине на Росію, поки бойові дії тривають в Україні. За його словами, саме через це війну потрібно перенести на територію країни-агресора.

Також він відповів, чи зможуть ракети ATACMS повністю знищити Кримський міст. Буданов наголосив, що все залежить від кількості ракет.

Крім того, посадовець оцінив ситуацію на фронті станом на зараз. Він підкреслив, що ситуація на полі бою буде залишатися складною щонайменше місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: