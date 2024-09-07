Щоправда, озвучувані ним строки погано в'яжуться із самою стратегією.

Росія не зможе продовжувати війну проти України, якщо нафта коштуватиме 40 доларів за барель. Про це заявив Дональд Трамп, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка.

"Одна з речей, які я збираюся зробити, якщо ми переможемо, я вірю, що зможу врегулювати цю війну, коли буду обраний президентом, перш ніж прийду на посаду. Я можу врегулювати цю війну і зупинити її, тому що це жахлива, жахлива війна. І в Україні гине набагато більше людей – набагато більше людей, ніж ви уявляєте", – сказав він.

Трамп вкотре уникнув прямої відповіді на те, як саме він хоче врегулювати війну "після обрання" і "до вступу на посаду", але натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля.

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"Коли у Путіна барель по 100 доларів – війна працює. При 40 доларах за барель вона взагалі не працюватиме", – заявив він.

Коментуючи енергетичну політику, яку він вестиме в разі перемоги на виборах, Трамп заявив саме про намір різко знизити ціни на енергоносії.

"Я (...) запроваджу політику надлишку енергії, енергетичної незалежності та навіть енергетичного домінування. У нас під ногами більше рідкого золота, ніж у будь-якій іншій країні, включаючи Росію та Саудівську Аравію. Мій план знизить ціни на енергоносії вдвічі або більше протягом 12 місяців після вступу на посаду. Це буде економічне відродження нашої країни, якого ще ніхто не бачив", – сказав Трамп.

Втім очевидним є те, що до вступу на посаду Трамп ніяк не зможе втілити цю стратегію, а отже не зможе до вступу на посаду закінчити війну таким чином.

Війна в Україні і Дональд Трамп

Як писав УНІАН, Дональд Трамп хоче різко обмежити використання санкцій проти таких країн як Росія чи Іран, оскільки санкції, на його думку, підривають статус долара як світової валюти.

Також віднедавна Трамп почав звинувачувати Україну в намаганні занизити втрати у війні. На чому саме грунтуються такі заяви, він, як завжди не розкрив, адже Україні нема сенсу приховувати втрати серед цивільних, а військові втрати і так не розкриваються.

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