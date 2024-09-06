Трамп боїться перетворення США на "країну третього світу", якщо Росія не зможе вільно купувати зброю для вбивства українців.

В разі своєї перемоги на виборах Дональд Трамп буде використовувати санкції проти інших країн, зокрема Росії, "якомога менше". Про це кандидат в президенти США заявив, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка.

Трамп зауважив, що в часи свого першого президентського строку вдавався до санкцій проти інших країн, але намагався знімати їх якнайшвидше, тому що санкції "вбивають ваш долар" і "вбивають все, що долар представляє". На його думку, дуже важливо зберегти за доларом статус "світової валюти".

"Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу. (...) Тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту домінуючою. Є так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше", – сказав Трамп.

За словами експрезидента, за своєї каденції він застосовував санкції виключно проти країн, "які на це заслуговують". Цієї політики він хоче триматися і далі.

Інші нещодавні висловлювання Трампа щодо Росії

Як писав УНІАН, на думку Трампа, операція ЗСУ в Курській області Росії може спровокувати Третю світову. Щоправда він не пояснив логіку своїх думок, а лише підтримав ядерний наратив, який навіть в Кремлі вже припинили використовувати.

Також нещодавно Трамп звинуватив Байдена у тому, що Росія напала на Україну. При цьому він висловив переконання, буцімто сам успішно стримував Путіна від нападу на Україну. Також Трамп пообіцяв розпочати діалог із російським диктатором в разі свого повернення у Білий Дім.

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