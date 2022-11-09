Республіканці, які виступають за припинення надання допомоги Україні, не представляють більшість, наголосив Арестович.

У разі, якщо за результатами проміжних виборів Республіканська партія зможе встановити контроль над Палатою Представників Конгресу США, Сполучені Штати не відмовляться від військової допомоги Україні, вважають в ОПУ.

Як заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE", відмова надавати військову допомогу Україні не буде підтримана американським суспільством. За даними опитувань, 60-70% американців виступають за продовження поставок військової допомоги та її збільшення.

"Серед республіканців є група ізоляціоністів, група, що тяжіє до Трампа, частина якої – ізоляціоністи, частина – настільки ненавидять демократів, ... для них демократи здаються більшою загрозою, ніж Путін, якого вони десь навіть вважають хранителем консервативних цінностей. Але вони не представляють більшість", – зазначив Арестович.

За його прогнозами, у разі отримання більшості в Конгресі республіканці можуть заявити про запуск ленд-лізу.

"Передбачаю, чим скінчиться. Республіканці поборсаються деякий час, в тому числі, їм знадобиться час на внутрішню логістику, щоб взяти більшість, розставити голів комітетів, а потім колективно видадуть щось на кшталт: "Знаєте, демократи обіцяли ленд-ліз, а ми реально запустили", – каже радник ОПУ.

Арестович також прогнозує збільшення військової допомоги Україні і відмову від ідеї про переговори між Україною і Росією.

"Я передбачаю, що потік [військової допомоги США] збільшиться, не знаю, наскільки. Думаю, що номенклатура розшириться, піде більш сучасне озброєння. Спільно з Європою і США, Британською Співдружністю нас чекають, Сили оборони, збільшення допомоги, різноманітність і посилення за якісними показниками. Особливо на тлі можливого (або вже неминучого) прибуття іранських ракет далекобійних тижнів за два, на тлі другої хвилі мобілізації та іншого. Всі зрозуміють, що розмови про переговори під час цієї війни велися неодноразово, і самі переговори велися, але приводили тільки до ескалації", – додав він.

Вибори в США і допомога Україні - що варто знати

В США у вівторок, 8 листопада, пройшли проміжні вибори в Конгрес. За попередніми результатами, Республіканська партія може встановити контроль над Палатою представників.

Напередодні виборів у Республіканській партії збільшилося число противників військової підтримки ЗСУ. Частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини. З'являлися чутки про розкол серед республіканців, який потенційно може завадити наданню військової допомоги Україні.

Водночас в Офісі президента України заявляли, що розмови про ймовірність зниження підтримки США після виборів до Конгресу є спекулятивними і грають на руку тільки Росії.

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