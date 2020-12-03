У своїй промові Трамп звинуватив демократів у тому, що вони "хотіли вкрасти вибори 2020 року".

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме чесність голосування на виборах президента, і процес підрахунку голосів має продовжуватися.

Відеозвернення, яке Трамп записав у Facebook, він назвав "найважливішою промовою, яку коли-небудь вимовляв".

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"Потрібно дозволити тривати Конституційному процесу. Ми будемо захищати чесність голосування, гарантуючи, що кожен законний бюлетень буде врахований і що жоден незаконний бюлетень не буде підрахований», - заявив Трамп.

За словами президента, машини для голосування нібито змінювали голоси виборців і зараховували їх за Байдена. Тому у спірних штатах нібито зараховані "мільйони" незаконних голосів, а підрахунок голосів повинен був припинитися в ніч виборів до того, як були підраховані поштові бюлетені. І тепер всі його зусилля спрямовані на те, щоб «американці могли вірити в ці вибори і в усі майбутні вибори».

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJGpic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

"Це колосальне розширення поштового голосування відкрило ворота для масового шахрайства", - сказав Трамп.

Він звинуватив демократів у тому, що вони «хотіли вкрасти вибори 2020 року».

"Всі демократичні зусилля з розширення голосування поштою заклали основу для системного шахрайства на цих виборах... якщо ми праві щодо шахрайства, Джо Байден не може бути президентом. Йдеться про сотні тисяч голосів. Ми говоримо про такі цифри, яких ще ніхто ніколи не бачив», - підкреслив Трамп.

Також чинний президент США заявив "що сповнений рішучості захистити виборчу систему".

"Наша країна не може жити з такими виборами», - зазначив Трамп.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: УНІАН