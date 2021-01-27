Будівлю вивели з експлуатації у 2014 році / скріншот
Альпіністи зі Словенії видерлися на найвищий димохід Європи.
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Його висота становить 360 метрів, розташований він на електростанції словенського міста Трбовлє.
Будівлю вивели з експлуатації у 2014 році, нині там - один із найскладніших у світі маршрутів для скелелазів.
Досвідченим альпіністам Яньї Гарнбрет і Домену Скофіку знадобилося 7,5 годин, аби пройти випробування. Вони розповіли, що замерзли та зголодніли під час підйому.
Підкорювачі висоти: альпіністи зі Словенії видерлися на найвищий димохід Європи
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