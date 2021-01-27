Висота димоходу становить 360 метрів.

Альпіністи зі Словенії видерлися на найвищий димохід Європи.

Читайте такожВ Одесі через снігопад скасовують авіаперельотиПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Його висота становить 360 метрів, розташований він на електростанції словенського міста Трбовлє.

Будівлю вивели з експлуатації у 2014 році, нині там - один із найскладніших у світі маршрутів для скелелазів.

Досвідченим альпіністам Яньї Гарнбрет і Домену Скофіку знадобилося 7,5 годин, аби пройти випробування. Вони розповіли, що замерзли та зголодніли під час підйому.

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Автор: УНІАН