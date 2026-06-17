Відновлення статусу-кво: в AP розкрили деталі угоди між США та Іраном

Ця угода має багато позитичного для Ірану, зазначає видання.

Після підписання попередньої угоди, Іран повинен відразу вжити заходів для відкриття Ормузької протоки. Про це повідомляє видання AP з посиланням на джерела.

Водночас повідомляється, що Тегеран натомість отримає дозвіл на продаж своєї нафти в інші країни без обмежень. Крім того, угода, яку планують підписати вже в пʼятницю, передбачає отримання Іраном щонайменше 300 мільярдів доларів на відновлення після війни. А Вашингтон зобовʼязується працювати над скасуванням усіх своїх санкцій, а також обмежень від ООН, якщо буде досягнуто остаточної угоди щодо ядерної програми Ірану.

Видання нагадує, що однією з причин початку війни на Близькому Сході було запобігання отриманню Іраном ядерної зброї. А тимчасова угода не передбачає реалізації цієї мети, лише створюючи двомісячний період для ядерних переговорів.

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Водночас ця угода надає Ірану низку переваг. Зокрема зняття санкцій та блокади з Ірану ж значними поступками США. Ці поступки, відзначає видання, перевершують умови ядерної угоди з Іраном 2015 року, яку свого часу скасував Трамп, назвавши її "найгіршою угодою за всю історію".

Продовження перегорів

Видання зазначає, що угода значною мірою відновить ті положення, які були до початку війни. Зокрема йдеться про припинення бойових дій, а також повторне відкриття Ормузької протоки і переговори щодо ядерної програми Тегерана.

Угода також включає припинення бойових дій у Лівані між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою". І цей аспект угоди видання називає одним з найделікатніших. Оскільки Ізраїль планує продовжувати війну проти Лівану. Тоді як Іран вимагає вивести війська з цієї території.

Журналісти також вказують на те, що протягом усієї війни Трамп неодноразово змінював цілі кампанії. Зокрема він заявляв, що покладе край ядерним та ракетним програмам Ірану, а також "Хезболлі" та іншим іранським групам у регіоні. Однак тимчасова угода не відповідає всім цим цілям, хоча Трамп її і похвалив.

Війна на Близькому Сході: важливі новини

Видання Bloomberg, аналізуючи текст угоди, називає її "крихкою". Журналісти зазначають, що президент США Дональд Трамп фактично відклав розвʼязання найскладніших питань на потім.

Видання Reuters також відзначає, що заключена угода фактично передбачає перемирʼя терміном на 60 днів, під час яких сторони обговорять найскладніші моменти. Про це наголошують і в Ірані, спростовуючи заяви Трампа про те, що сторони дійшли остаточної угоди щодо врегулювання війни.

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