Крихка угода з Іраном: Трамп залишив складні питання на потім, - Bloomberg

Попередня домовленість передбачає лише 60 днів для врегулювання суперечок щодо ядерної програми Тегерана, санкцій та безпеки в регіоні.

США та Іран після понад двох місяців напружених переговорів досягли попередньої домовленості про припинення бойових дій та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Втім, ключові суперечності між сторонами залишилися невирішеними, що ставить під сумнів довгостроковий успіх угоди, пише Bloomberg.

Попередню домовленість оголосили у неділю ввечері. Вона передбачає 60-денний період для подальших переговорів щодо найчутливіших питань, зокрема іранської ядерної програми. Меморандум про взаєморозуміння сторони планують офіційно підписати 19 червня.

Однак експерти застерігають, що саме тепер починається найскладніший етап. У документі поки не врегульовані питання економічної допомоги Ірану, майбутнього його ядерної програми та програми балістичних ракет. Через це існує ризик, що остаточний текст угоди так і не буде погоджений.

Відео дня

Директор досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкл О'Хенлон вважає, що сторони могли домовитися про тимчасове відкриття Ормузької протоки, однак перспектива всеосяжної угоди наразі виглядає малоймовірною.

Додатковою проблемою залишається глибока недовіра між Вашингтоном і Тегераном. Американська сторона підозрює Іран у прагненні відновити ядерну програму, тоді як іранські чиновники звинувачують США в ударах по країні під час переговорного процесу.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що країна продовжуватиме готуватися до можливих загроз навіть у разі досягнення остаточної угоди. За його словами, Тегеран не виключає спроб зірвати домовленості з боку своїх противників.

Під питанням залишається й позиція американського Конгресу. Законодавці нагадують, що будь-яке значне пом'якшення санкцій проти Ірану потребуватиме схвалення Сенату відповідно до законодавства, ухваленого після переговорів щодо ядерної угоди 2015 року.

Занепокоєння вже висловили й союзники президента Дональда Трампа. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що уважно стежитиме за подальшими переговорами та стурбований можливими розбіжностями в трактуванні домовленостей між американською та іранською сторонами.

Окремо невирішеними залишаються питання підтримки Іраном угруповань "Хезболла" та "ХАМАС", а також його ракетної програми. Наразі немає ознак, що ці теми будуть включені до найближчого раунду переговорів.

Ще одним фактором ризику експерти називають позицію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який скептично ставиться до можливості укладення угоди, що задовольнить інтереси Ізраїлю. За словами аналітиків, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, чи зможе адміністрація Трампа утримати регіональних союзників від дій, які можуть зірвати переговорний процес.

Експерт Атлантичної ради Нейт Свансон також наголосив, що механізми відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку досі остаточно не погоджені. На його думку, навіть після підписання документа ситуація в регіоні залишатиметься нестабільною, а досягнуте перемир'я – вразливим.

"Так, ми побачимо збільшення трафіку, але статус-кво все ще крихкий", – сказав Свансон.

Угода США та Ірану - головні новини

Нагадаємо, вночі Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, яка, за його словами, не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.

Трамп підкреслив, що нова домовленість є повною протилежністю Спільному всеосяжному плану дій (JCPOA), укладеному за адміністрації колишнього президента Барака Обами.

Крім того, американський лідер повідомив, що після підписання угоди Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.

Вас також можуть зацікавити новини: