США та Іран підписали угоду про припинення вогню, однак є нюанс, - Reuters

За словами журналістів, ця угода є найважливішим кроком на шляху до вирішення конфлікту.

Президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран підписали попередню угоду про припинення війни в Перській затоці, хоча її деталі ще не опубліковано, а обидві країни повідомили, що постійне перемирʼя ще потрібно узгодити. Про це пише Reuters.

"Ця угода продовжить нестійке перемир'я, оголошене у квітні, ще на 60 днів і дозволить знову відкрити Ормузьку протоку, яку Іран фактично блокував з лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. На наступному етапі перемовники розглянуть складні питання, такі як майбутнє ядерної програми Ірану", - пояснили у матеріалі.

Зокрема після прибуття до Франції на саміт "Великої сімки" (G7) Трамп заявив, що "угода повністю підписана". За його словами, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь в офіційній церемонії підписання у пʼятницю в Женеві.

Відео дня

"Ця угода є найважливішим кроком на шляху до вирішення конфлікту, який забрав життя щонайменше 7 000 людей, переважно в Ірані та Лівані, та спричинив хаос на світових енергетичних ринках. Однак багато що щодо угоди залишається невідомим, і незрозуміло, чи відрізняються її положення від квітневого перемир'я", - підкреслює Reuters.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан написав у своїх соцмережах, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном є "важливим кроком" на шляху до припинення бойових дій, але наголосив, що остаточна угода про тривале перемир'я "ще не сформувалася".

Своєю чергою Венс розповів CNN, що підписаний меморандум складає лише близько 1,5 сторінки, "тож це дуже загальний документ". Американські посадовці заявили, що деталі будуть опубліковані впродовж наступних двох днів. Венс додав, що меморандум містить "дуже значний пакет заходів щодо пом’якшення санкцій" для Ірану.

"Представники США та Ірану заявляють, що в результаті скасування санкцій, розморожування закордонних активів та створення фонду на відновлення в розмірі 300 мільярдів доларів, який фінансуватимуть сусідні держави Перської затоки, на території яких розташовані американські військові бази, Іран зрештою отримає значні економічні вигоди", - цитує Reuters.

Також американські чиновники заявили, що для отримання цих вигод Іран повинен буде задовольнити вимоги США щодо відмови від створення ядерної зброї та припинення підтримки таких угруповань, як "Хезболла" в Лівані.

США та Іран - останні новини

Раніше британський колумніст The Telegraph Чарльз Мур заявив, що підхід Трампа до Ірану може стати тривожним сигналом для України. За його словами, поки що остаточний текст домовленостей між Вашингтоном і Тегераном не оприлюднений, а сам процес переговорів може ще зірватися.

"Через те, що щось, що називається "миром", тимчасово було відновлено, президент Трамп спробує використати це для інших ситуацій. Він намагатиметься принести подібний "мир" і в Україну. Росія знатиме, як цим скористатися", - попередив Мур.

Водночас у ЗМІ розповіли, як угода США та Ірану може позначитися на Росії. Журналісти пишуть, що в разі укладення ця угода усуне надзвичайну ситуацію, яка робила Росію корисною, водночас зберігши прецедент, що надав Ірану потужності. Тому аналітики видання назвали 7 причин, чому угода США та Ірану буде невигідною для РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: