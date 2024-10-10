Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона підтвердила смерть української журналістки Вікторії Рощиної в полоні.

Російське Міністерство оборони повідомило про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у відповідь на звернення її батька, Володимира Рощина, від 28 серпня 2024 року.

Як пише видання Ґрати, лист, датований 2 жовтня, був надісланий електронною поштою й містить інформацію про дату смерті журналістки - 19 вересня 2024 року.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна отримала офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної.

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"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, - невідомо", - написав Лубінець.

Він стверджує, що вже повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримувала Росія. Омбудсман підкреслив:

"Незаконні затримання і викрадення журналістів - зброя РФ проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна тиснути на Росію, аби всі винні у злочинах були притягнуті до відповідальності!".

Загибель Вікторії Рощиної - деталі

Журналістка українського видання "Громадьське" та позаштатний автор "Української правди" Вікторія Рощина, яка була ув'язнена в Росії, померла, повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко. За його словами, обставини смерті Рощиної з'ясовуються. За даними Яценка, українська сторона вела роботу зі звільнення журналістки.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Рощину мали включити до одного з найближчих обмінів полоненими - для цього її мали етапувати у СІЗО "Лефортове" у Москві.

Рощина готувала матеріали про військові дії на сході та півдні України та висвітлювала події у Бердянську Запорізької області, де у березні 2022 року її затримали люди у цивільному - імовірно, співробітники ФСБ Росії. За 10 днів її відпустили.

Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки робила репортаж. У травні 2024 року російська влада визнала, що затримала журналістку - про це повідомив її батько, який отримав листа від Міноборони Росії.

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