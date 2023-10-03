Всі країни-підписанти статуту мають виконувати рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ.

На початку року Вірменія вирішила ратифікувати Римський статут. У вівторок, 3 жовтня, парламент країни ухвалив відповідне рішення, повідомляє державне агентство "Арменпрес".

Парламент підтримав ратифікацію Римського статута 60 голосами "за". Жоден депутат не утримався. 22 депутати з опозиційних фракцій Айастан і Патів Унем проголосували проти ратифікації.

Всі країни-підписанти статуту мають виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, котрий видав безстроковий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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Вірменія не оголошувала про намір виконати рішення суду після ратифікації і заарештувати Путіна в разі його появи на вірменській території. Крім того, в квітні віце-спікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявляв, що країна почула побоювання Російської Федерації і може зробити так, щоб ратифікація Римського статуту не завдала шкоди відносинам між Вірменією і Росією.

"Це неправильне сприйняття [щодо неминучості арешту Путіна після його приїзду до країни у разі ратифікації РС], тому що на сьогоднішній день ми вже маємо підписану угоду з іншою країною, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання є можливим і з Росією. Але це лише один із варіантів. Є інші варіанти", – заявляв Аршакян в інтерв’ю "Арменпрес".

Арешт Путіна у Вірменії - це треба знати

Раніше цього місяця прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що Вірменія ратифікує Римський статут про створення Міжнародного кримінального суду "в повному обсязі".

Він також наголосив, що це "не є кроком проти Росії" і нагадав, що Вірменія почала процес ратифікації ще в грудні 2022 року – за кілька місяців до того, як МКС видав ордер на арешт російського диктатора.

Ще навесні в Єревані переконували, що Римський статут їм потрібен для боротьби з Азербайджаном, а не для захисту міжнародного права і арешта диктатора.

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