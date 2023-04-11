В азербайджанському відомстві також попередили, що підрозділи армії вживаються заходи у відповідь.

Міноборони Азербайджану стверджує, що у вівторок, 11 квітня, Збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Диг Горіського району, вели інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Лачинського району.

Як пише Report з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану, відомо про загибель і поранення військовослужбовців внаслідок вірменської провокації. Кількість постраждалих військових не називається.

В азербайджанському відомстві також попередили, що підрозділи армії вживаються заходи у відповідь.

Відео дня

Вірменія та Азербайджан - останні новини

Раніше Міноборони Азербайджану встановило, що всупереч тристороннім (Росія, Вірменія, Азербайджан) заявам прокладається нова дорога Ханкенді-Кесалар-Мірзяляр-Туршсу, якою мало б здійснюватися перевезення до бойових позицій вірменських формувань.

Згодом стало відомо, що Збройні сили Азербайджану взяли під контроль цей шлях постачання боєприпасами вірменського угруповання.

Азербайджан звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань і створенні передумови для зростання напруженості в регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: