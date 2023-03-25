Російських миротворців звинувачують у порушенні тристоронніх заяв. Баку вважає, що РФ не зацікавлена у мирі.

ЗС Азербайджану взяли під контроль дороги Ханкенді-Халфалі-Туршсу і Ханкенді-Косалар-Мірзаляр-Туршсу на північ від Лачинського коридору, пише Haqqin.az. Цими шляхами, за твердженням Міноборони країни, відбувається постачання боєприпасів вірменського угруповання всупереч тристороннім заявам.

У Міноборони Азербайджану звинуватили Вірменію у будівництві нових доріг за кількома маршрутами, а також у розширенні старих: "У цих цілях використовується військова, інженерна та спеціальна техніка, а в ролі робочої сили - особи, які проходять військову службу за контрактом, і місцеві жителі".

У заяві міністерства йдеться, що підрозділи азербайджанської армії "здійснили необхідні локальні контрольні заходи з метою запобігання використання грунтових доріг на північ від Лачинської дороги для незаконної діяльності, а також припинення нагнітання обстановки шляхом перевезення боєприпасів з Вірменії і потенційних диверсій".

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В Азербайджані вважають, що порушення Тристоронньої заяви може спричинити за собою виведення російських миротворців з Карабаху раніше терміну. Як пояснив у коментарі агентству Report політолог Султан Західов, Росія не зацікавлена у стабільності та мирі, інакше її військам доведеться покидати регіон. Разом з тим РФ створює умови для транспортування зброї вірменському угрупованню. Західов вважає, що Азербайджан повинен вимагати встановлення КПП на Лачинській дорозі, а також виведення вірменських угруповань з Карабаху.

Напередодні Міноборони Азербайджану встановило факт прокладання нової дороги Ханкенді-Кесалар-Мірзяляр-Туршсу на північ від дороги Ханкенді-Халфалі-Туршсу з метою здійснення військових перевезень на бойові позиції вірменських формувань.

Росію звинуватили у невиконанні зобов'язань, покладених на миротворчий контингент, що, згідно із заявою МО Азербайджану, "створює передумови для зростання напруженості у регіоні".

Раніше Азербайджаном було зафіксовано рух п'яти військових транспортних засобів, в тому числі російської БТР-82А, в напрямку грунтової дороги Ханкенді-Халфалі-Туршсу. Машини забезпечення всупереч тристороннім заявам супроводжували російські миротворці.

Ситуація в Карабасі - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва перекинула частину "миротворчого" контингенту з Карабаху (Азербайджан) в Україну.

16 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив російське Міноборони в порушенні гарантій за мирними домовленостями по Карабаху.

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