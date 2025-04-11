У команді Трампа немає єдиного бачення того, що робити далі для закінчення війни.

Найшвидший спосіб закінчити війну в Україні – це задовольнити вимогу Росії про "право власності" на чотири українські області, які Кремль формально анексував у 2022 році. Про це на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом нещодавно начебто заявив його спецпредставник на Близькому Сході і головний переговорник з росіянами Стів Віткофф.

Як пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників і п’ятьох інших осіб, знайомих із ситуацією, така розмова відбулася незабаром після того, як у Вашингтоні побував російський переговорник Кірілл Дмітрієв. Ідею здачі українських територій агресору Віткофф вже озвучував і раніше, зокрема в інтерв’ю Такеру Карлсону минулого місяця.

Однак Кіт Келлог, якого президент США призначив своїм спецпредставником у справах України, на зустрічі з Трампом виступив проти варіанту Віткоффа. Він зауважив, що Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, пов’язаних зі спірною землею, ніколи не погодиться на те, щоб Росія повністю володіла цими територіями, повідомили два джерела.

Відео дня

Як зазначає Reuters, та зустріч завершилася без ухвалення Трампом якогось конкретного рішення про зміну стратегії США щодо війни в Україні. І після того Віткофф вирушив на переговори до Росії, які проходять у ці години.

За словами співрозмовників видання, в команді Трампа, зокрема між Віткоффом і Келлогом, виникає дедалі більше суперечок про те, як вийти з глухого кута між Україною та Росією.

Віткофф, давній друг Трампа, який допоміг забезпечити ключові дипломатичні перемоги президента, заручився певною підтримкою антиукраїнськи налаштованих членів Республіканської партії. Однак його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа здійснила занадто різкий розворот до Москви, пише Reuters.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, на початку квітня спеціальний представник Кремля Кірілл Дмітрієв відвідав Вашингтон, де провів низку зустрічей із представниками президентської адміністрації. Потім він розповів журналістам, що на цих зустрічах обговорювали "відновлення діалогу між Москвою і Вашингтоном" і досягнули "значного прогресу" щодо тимчасового перемир'я в Україні.

А вже сьогодні до Москви прибув спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Відомо, що він проведе переговори безпосередньо з диктатором Володимиром Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: