Конфлікти в таких регіонах, як Близький Схід, можуть набути гібридного характеру, залучаючи безліч гравців та інтересів.

Близький Схід знаходиться на межі регіональної війни, 7 жовтня виповнився рік з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Чим довше триває війна, особливо у давніх геополітичних осередках напруженості, тим більша ймовірність її поширення не тільки у військовій сфері, але й у гібридних війнах, де перетинаються політичні, стратегічні та економічні інтереси. Війна Росії проти України є прикладом того, що може очікувати Близький Схід, пише Foreign Policy.

Хоча повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року привернуло світову увагу, конфлікт розпочався раніше – з Євромайдану в 2014 році, анексії Криму та підтримки Росією сепаратистів на сході України. Міжнародні зусилля з врегулювання конфлікту зазнали невдач, що призвело до ескалації напруженості й переростання її у повномасштабну війну.

Гібридний вимір цього конфлікту став ключовим аспектом. Він охоплює все – від санкцій і кібератак до проксі-війни між Москвою та Києвом, яка виходить далеко за межі Європи.

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Санкції, введені США та ЄС проти Росії, стали важливим засобом тиску на Москву без прямого військового втручання. Захід ввів тисячі санкцій проти осіб, компаній і секторів, зокрема банківської та енергетичної галузей. Для обмеження обхідних схем використовуються вторинні санкції проти країн і компаній, що співпрацюють з Росією. Наприклад, банки в Киргизстані співпрацюють з російськими установами, порушуючи санкції, що загрожує країні ізоляцією.

Кібератаки стали інструментом як для України, так і для Росії, спрямованим на критичну інфраструктуру й урядові установи. Проксі-конфлікти також поширилися на Близький Схід і Африку, де Росія та Україна підтримують різні сили, як у Судані та Малі.

Усе це підкреслює, що конфлікти в таких регіонах, як Близький Схід, можуть набути гібридного характеру, залучаючи безліч гравців та інтересів. Тривалий конфлікт загрожує втягненням нових учасників і подальшими економічними й стратегічними наслідками.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль ліквідував нового ватажка "Хезболли". За інформацією місцевих ЗМІ, Хашим Сафі ад-Дін був ліквідований внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Сафі ад-Дін очолив "Хезболлу" кілька днів тому, після ліквідації Хасана Насралли, який керував цим угрупованням більше 30 років.

Також мі писали, що екс-президент США, нинішній кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп висловився за атаку по ядерних об'єктах Ірану. Він, зокрема, розкритикував чинного главу держави Джо Байдена, який закликав Ізраїль до стриманості.

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