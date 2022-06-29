Картина залишається досить похмурою, зазначили в американській розвідці.

Президент Російської Федерації Володимир Путін як і раніше хоче захопити більшу частину української території.

Картина війни в Україні залишається "досить похмурою", заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс на конференції, пише Reuters.

"Ми як і раніше знаходимося в положенні, коли ми дивимося на президента Путіна і думаємо, що у нього фактично ті ж політичні цілі... тобто він хоче захопити більшу частину України", - сказала вона.

Директор розвідки Штатів додала, що "картина залишається досить похмурою".

Чиновниця також повідомила, що американські спецслужби вважають найімовірнішим сценарієм протистояння важкий конфлікт, під час якого російські окупанти доб'ються лише якихось успіхів, але не "прориву до мети Путіна".

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Американська розвідка попереджала українську державу про вторгнення Росії.

Супротивники обстрілювали військові та цивільні об'єкти, було багато жертв та постраждалих. Лише в одному Маріуполі, за відомостями української сторони, загинули понад 20 тисяч осіб.

Захисники України давали гідну відсіч окупантам. На нашій землі станом на 29 червня знищено близько 35 тис. 450 ворогів.

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