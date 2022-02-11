Уоллес спростував публікації про плани Британії відправити в Україну 600 спецназівців.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що НАТО має намір дотримуватися всіх підписаних з Росією угод, і закликав до деескалації на українському кордоні.

Про це він заявив під час візиту до Москви, передаєть РИА Новости. Також він зазначив, що поставки зброї Україні на тлі російської загрози носять обмежений характер і, що ракети поставляються виключно ближньої дії і для захисту.

Крім того, Уоллес спростував публікації про плани Британії відправити в Україну 600 спецназівців.

Британський міністр заявив, що вважає свого російського колегу Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова - професіоналами, і якщо вони кажуть, що Росія не буде нападати на Україну, то він схильний сприймати це серйозно.

"... Якщо вони кажуть мені, що вони не мають наміру вторгатися в Україну, я сприймаю це серйозно і довіряю цьому", - сказав Уоллес на прес-конференції в Москві.

При цьому Уоллес підкреслив, що "чітко зазначив, що війна в Україні спричинить трагічні наслідки".

Крім цього британський міністр згадав про слова міністра закордрнних справ РФ Сергія Лаврова про "розмову глухого з німим " після переговорів з британським міністром закордонних справ Ліз Трасс. Уоллес сказав, що у них з Шойгу розмова була іншою, була відвертою.

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