Оборонні спроможності Євросоюзу не відповідають потребам перед загрозою, яка існує, зазначив віце-президент Єврокомісії.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав наступ РФ на Україну безумним.

Широкомасштабна агресія Росії проти України стала "сигналом до пробудження для (політики - Ред.) оборони ЄС", йдеться у блозі головного дипломата ЄС на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"…російський безумний наступ на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю військових спроможностей, що залучені до цієї війни, за її людською ціною та за глобальними наслідками вона являє собою глобальний зсув у європейському середовищі з безпеки…", - зазначив Боррель.

Дипломат додав, що оборонні спроможності ЄС не відповідають потребам перед загрозою, яка існує.

"…російське вторгнення в Україну стало сигналом до пробудження для (політики - Ред.) безпеки та оборони ЄС…", - поділився віце-президент ЄК.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник спершу атакував військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти. Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні української держави.

У середині травня Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає частиною РФ жодного захопленого квадратного кілометра нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: