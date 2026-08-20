Новий авіаносець замінить USS Abraham Lincoln в Аравійському морі: у чому причина

Адмірал Бред Купер, який керує операціями на Близькому Сході як голова Центрального командування США, відвідав авіаносець USS Abraham Lincoln минулими вихідними.

Американські військові чиновники заявили, що авіаносець USS George Washington прибув до Аравійського моря, де замінить аналогічне судно, яке кілька місяців не заходило в порти через війну з Іраном. Про це пише The Washington Post.

George Washington замінить USS Abraham Lincoln, який вже кілька місяців перебуває на Близькому Сході, запускаючи винищувачі та перевозячи майже 5000 моряків у складі ширшої флотилії, створеної Пентагоном для стримування Ірану.

Зазначається, що військовослужбовці на борту Abraham Lincoln повідомляли про нестачу свіжих продуктів, численні неполадки з водопроводом та загальне невдоволення невизначеним характером їхнього розгортання. Після того, як ЗМІ зосередилися на цих проблемах, президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Хегсет применшили масштаби проблем, заявивши, що вони були "повністю перекручені".

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Адмірал Бред Купер, який курує операції на Близькому Сході як голова Центрального командування США, відвідав Abraham Lincoln минулими вихідними. Він сказав морякам, що вони "показали незабутнє видовище" і незабаром повернуться додому. Адмірал визнав наявність проблем з умовами проживання на кораблі, але зазначив, що порушені питання в основному "вже давно відомі" і були вирішені кілька місяців тому.

Війна в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив про плани влаштувати проти Ірану те, що він назвав "ЕКОНОМІЧНИМ ДНЕМ Д", підкресливши своє розчарування відмовою країни капітулювати, незважаючи на тижні військових ударів та американську блокаду, що обмежила експорт нафти з країни.

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