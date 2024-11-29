Наразі немає свідчень, що режим Асада втратив контроль над Алеппо, але навіть сама поява повстанців на околицях міста є ваєливою подією.

Сили повстанців у Сирії увійшли на західні околиці другого за величиною міста країни – Алеппо. Про це пише BBC із посиланням на заяву повстанців та геолоковані відеозаписи.

"Наші сили почали входити в місто Алеппо", – йдеться у заяві повстанців, опублікованій у п'ятницю.

На підтвердження цих слів у мережі були оприлюднені відео, як стверджується, зняті на вулицях міста. Аналітики BBC перевірили ці ролики та підтвердили, що озброєні люди на цих кадрах біжать вулицею приблизно за сім кілометрів від середньовічної цитаделі в центрі Алеппо.

На іншому відеозаписі, перевіреному BBC, великі групи людей з багажем йшли з району поблизу університету Алеппо. Це відео було зняте за 3 км від місця, де, як стверджують повстанці, вони увійшли до міста.

Уряд Сирії запевнив, що армійські підкріплення вже прибули до Алеппо та почали витісняти повстанців.

Загострення в Сирії

Як писав УНІАН, у Сирії антиурядові повстанці раптово почали свій найбільший за останні роки наступ на позиції підтримуваних Іраном та РФ урядових військ. Вони захопили щонайменше 15 сіл на захід від міста Алеппо, затрофеїли чимало зброї та навіть убили високопоставленого іранського командира.

Повстанці наступали на схід із регіону Ідліб, який залишався під контролем сирійської опозиції після підписання угоди про припинення вогню у 2020 році.

Деякі аналітики пов’язують цю подію із роком активних бойових дій між Ізраїлем з одного боку та ХАМАС і Хезболлою з іншого. Під час цього протистояння ізраїльська авіація завдала чимало ударів по Сирії, яка підтримує згадані рухи.

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