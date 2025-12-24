Нині ніщо не свідчить про те, що Путін стримав свої імперські амбіції, тому будь-які зусилля зі встановлення міцного миру мають бути твердо засновані на цій реальності.

Виходячи з кордонів Російської імперії на момент її розквіту, потенційними цілями сьогоднішньої РФ можуть бути Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан і країни Центральної Азії.

Як пише видання Atlantic Council, це не повний список країн. До нього можна включити багато колишніх радянських держав, що становили Східний блок у другій половині ХХ століття.

Чого хоче Путін

Видання написало, що російський диктатор Володимир Путін знову дав зрозуміти, що його експансіоністські апетити взагалі не задоволені.

Зокрема, у зверненні до міноборони 17 грудня Путін заявив, що максималістські цілі його вторгнення в Україну будуть досягнуті "беззастережно", і представив війну як хрестовий похід за припинення пострадянського відступу Росії.

"Найбільш прямолінійна інтерпретація цих коментарів Путіна передбачає, що він мав на увазі частину Донбасу, яка залишається під контролем України", - написало видання.

Журналісти зазначили, що ця невелика, але добре укріплена і стратегічно важлива земля, зараз перебуває в центрі переговорів і була названа Кремлем ціною за припинення вогню.

Захід почав прозрівати

З урахуванням триваючої війни Путіна проти України, багато хто на Заході починає все серйозніше ставитися до імперських амбіцій Путіна. Зокрема, оцінки американської розвідки підтверджують, що диктатор не відмовився від цілей із захоплення всієї України і повернення частин Європи, які колись належали СРСР.

"Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають себе першими", - йдеться у звіті розвідки.

Однак скептики сумніваються у здатності Путіна вести війну проти Заходу і вказують на провали його армії в Україні як на доказ військових обмежень.

"Це втішно, але небезпечно вводить в оману", - констатувало видання.

Насправді, відсутність прогресу Росії в Україні не є ознакою будь-якої фундаментальної слабкості - це свідчить про неймовірну силу і приголомшливі жертви українського народу.

"Однак видатний опір України, незважаючи на переважну перевагу супротивника, не може тривати нескінченно і не повинен сприйматися як належне. Якщо Україна впаде, Європа зіткнеться з викликом, до якого вона не готова", - підкреслило видання.

Що може спонукати Путіна до дій

Путіна може підштовхнути до дій нинішній геополітичний клімат, який надає унікальну можливість просунути імперський порядок денний РФ. Повернення Дональда Трампа до Білого дому спричинило радикальний зсув у політиці США щодо війни в Україні та ширшого захисту Європи.

"Чи викличе напад Росії на країни Балтії відповідні дії США відповідно до ст. 5 НАТО? З огляду на позицію Трампа щодо НАТО і двоїсте ставлення його адміністрації до Європи, деякі вважають, що це більше не можна сприймати як належне", - написало видання.

Європа виявиться "беззубою" перед РФ

Європа поодинці поки що не в змозі захистити себе від Росії. Після десятиліть занепаду оборонного сектора ефективне переозброєння займе роки. Європейські лідери також не змогли показати ту колективну політичну волю, яка необхідна для стримування Кремля.

Видання зазначило, що провал у досягненні угоди про використання заморожених російських активів на користь України став останнім у довгій низці поступок, які свідчать про хронічне роз'єднання Європи і паралізуючий страх перед РФ.

"Є багато вагомих причин, через які Путін може не поспішати з розширенням війни, але побоювання з приводу потенційно вирішальної відповіді Європи до них не належать", - зазначило видання.

Журналісти зазначили, що у своєму прагненні посісти місце в історії серед найвидатніших правителів Росії Путін давно перейшов точку неповернення і тому він не відступить від цієї мети заради ослаблення санкцій або незначних територіальних поступок.

"Будь-які зусилля зі встановлення міцного миру мають бути твердо засновані на цій реальності. Мир можливий, але тільки якщо тиск на Путіна посилиться до такої міри, що він почне побоюватися поразки в Україні та потенційного краху на внутрішньому фронті", - констатувало видання.

Переговори про закінчення війни: новини

Переговори про закінчення війни РФ проти України тривають, проте каменем спотикання став Донбас, над яким Путін хоче встановити повний контроль.

Учора міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив думку, що на переговорах Україна може погодитися на поступки в рамках мирної угоди. Однак це може статися тільки тоді, коли США дадуть країні надійні гарантії безпеки.

