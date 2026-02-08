Найбільша приватна оборонна компанія Африки буде постачати Україні нові бронемашини

Головною особливістю цього автомобіля є те, що він має найвищий рівень протимінного захисту в Україні.

Оборонний виробник із Сендтона (Південна Африка) Paramount Group виходить на ринок військових закупівель України. Про це повідомляє Business Insider Africa.

Розширення очолює європейська дочірня компанія Paramount Greece, що працює через Paramount Industries Greece S.A. та позиціонує фірму на ринках оборони Європи та ринках, повʼязаних з НАТО.

Як повідомляло українське оборонне видання Oboronka, на початку цього року підрозділ показав українським зацікавленим сторонам у сфері оборони адаптовану до місцевих умов машину Mbombe 4. Це стало одним з найпряміших випадків взаємодії Paramount із клієнтом із зони конфлікту в Європі.

Зазначається, що цей транспортний засіб входить до бойових платформ Mbombe, які захищені від мін, що призначені для використання в умовах підвищеної небезпеки.

Водночас у Defence Blog повідомили, що українська конфігурація отримала назву OWL і враховує досвід бойових дій місцевих сил. Також вона має покращення, які спрямовані на захист від уламків артилерійських снарядів, наземних мін та вогню з легкої зброї.

"Головною особливістю цього автомобіля є те, що він має найвищий рівень протимінного захисту в Україні і з самого початку був спроєктований на повністю зварному монококовому шасі", - зауважив головний конструктор Віктор.

У BI додали, що вихід Paramount на ринок України демонструє, що деякі південноафриканські компанії шукають можливості за кордоном, попри делікатний дипломатичний баланс Південної Африки.

Раніше у Міноборони повідомили, що Канада надасть Україні боєприпаси для ППО, що можуть збивати крилаті ракети. Крім того, сторони обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників.

"Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки", - зазначили у міністерстві.

Також повідомлялось, що одразу три країни-члени Європейського Союзу оголосили про нові пакети допомоги для України. На сайті уряду Фінляндії йдеться про те, що наша держава отримає ще один вантаж військового спорядження.

Крім того, у Польщі заявили про допомогу обсягом 200 млн злотих, яка буде включати броньовану техніку для Збройних сил України.

