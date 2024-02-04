Він висловив переконання, що російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку ідеї перемозі України над Росією. Він переконаний, що повномасштабна війна проти України "не може закінчитися перемогою Росії".

Дуда зазначив, що його позиція щодо російської агресії була "зрозумілою з першого дня". "РФ порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад на Україну та окупація міжнародно визнаних територій, включно з Кримом, є злочином", – написав польський президент у соцмережі X.

"Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму", – констатував Дуда.

При цьому раніше польський президент висловив думку, що не знає, чи зможе Україна відновити контроль над анексованим Кримом. На це висловлювання відреагував посол України у Польщі Василь Зварич. Він підкреслив, що "Крим – це Україна: так є і так буде". Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що його країна "визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах".

Допомога Польщі Україні

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зібрався з візитом до США на важку розмову - переконувати "непереконливих" щодо допомоги Україні. Про це чиновник оголосив в X. Виявляється, щодо допомоги України треба особисто говорити з американцями, написав Сікорський.

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