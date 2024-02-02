За словами Сікорського, він їде вмовляти "непереконливих" щодо допомоги Україні.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зібрався з візитом до США на важку розмову - переконувати "непереконливих" щодо допомоги Україні.

Про це чиновник оголосив в X, акцентувавши, що зі своєї сторони Європейський союз вже встиг подолати вето очільника уряду Угорщини Орбана та ухвалити 50 млрд євро українцям.

Виявляється, щодо допомоги України треба особисто говорити з американцями, написав Сікорський.

"Виявляється, ще варто говорити з "непереконаними", тому я лечу до Вашингтона, щоб переконати їх там, додав він", - заявив він.

ЄС припинив сварки та затвердив 50 млрд євро для України

1 лютого у Брюсселі остаточно домовилися з Віктором Орбаном (очільник угорського уряду зняв своє вето) щодо виділення Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Йшлося про створення відповідного Українського фонду.

Ввечері на цю подію відреагував президент Зеленський, подякувавши країнам ЄС за одностайність у рішенні (усі 27 лідерів погодилися на створення Фонду). "Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу", - прокоментував гарант України.

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