Ердоган і Путін на 90-хвилинній зустрічі обговорювали Україну, - Turkiye Today

Політики обговорили дві теми.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський диктатор Володимир Путін провели закриті переговори на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

Вони обговорили ситуацію в Чорному морі та можливість проведення переговорів щодо припинення війни в Україні в Туреччині, пише Turkiye Today. Зазначається, що на 90-хвилинній зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин.

Видання вказало, що за словами радника Кремля з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, головною темою переговорів була ситуація в Чорному морі. А речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що сторони також обговорили можливість проведення переговорів щодо закінчення війни РФ проти України у Туреччині.

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Пєсков додав, що Анкара неодноразово висувала пропозицію прийняти такі переговори на різних рівнях, зазначивши: "Так, турецька сторона продовжує пропонувати це на різних рівнях".

Переговори по Україні

Туреччина протягом повномасштабної війни намагалася відігравати роль посередника між Україною та Росією. Анкара неодноразово пропонувала проводити переговори в Стамбулі та заявляла про готовність сприяти досягненню миру.

У червні 2026 року міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запропонував Україні та Росії продовжити переговори про завершення війни. Можливість нового раунду попередньо обговорювалася з обома сторонами.

У липні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара підтримує мирні зусилля та вважає необхідним спонукати Росію до миру. Він також підтвердив готовність Туреччини підтримувати Україну і відігравати активну роль у дипломатичному процесі.

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