В ході візиту до Португалії Франциск зустрівся з групою з 15 молодих українців.

Папа Римський Франциск провів месу для католицької молоді в Португалії і заявив, що мріє про мир у всьому світі, і особливо в Україні.

"Дорогі друзі, дозвольте мені, старому, поділитися з вами, молодими людьми, мрією, яку я ношу в собі: це мрія про мир, мрія про те, щоб молоді люди молилися про мир, жили в мирі і будували мирне майбутнє", – розповів Франциск.

Папа Римський закликав присутніх думати про молодих людей, які не можуть здійснити свої плани через конфлікти і війни. Говорячи про Європу, Франциск додав: "Думаючи про цей континент, я відчуваю величезну скорботу за улюбленою Україною, яка продовжує страждати", передає Vaticannews.

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В ході візиту в Португалію Франциск зустрівся з групою з 15 молодих людей з України.

Папа Римський і війна в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Франциск намагався зайняти нейтральну позицію і весь час закликав сторони до переговорів. Однак, побачивши, що це не працює, він заявив, що готовий стати посередником на таких переговорах.

Крім того, Папа Римський регулярно закликає світову громадськість молитися за мир в Україні і не забувати про війну в цій країні. Понтифік постійно зустрічається з українськими біженцями за кордоном.

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