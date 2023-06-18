Понтифік закликав не забувати, що українці багато страждають.

В неділю, 18 червня, Папа Римський Франциск вперше після госпіталізації зустрівся з вірянами на площі Святого Петра у Ватикані.

Як пише Vatican News, у зверненні, що пролунало напередодні Всесвітнього дня біженців 20 червня, понтифік закликав не забувати про "багатостраждальну Україну".

"Зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає", – сказав Папа Римський.

Зі схожим закликом він завершив свою попередню загальну аудієнцію, після якої поїхав до лікарні на операцію.

Госпіталізація Папи Римського

7 червня Папа Римський Франциск був ушпиталений до римської клініки "Джемеллі", де йому зробили операцію. Це вже третя госпіталізація 86-річного Франциска після його обрання Папою у 2013 році.

Через проблеми з коліном понтифік пересувається на візку та переніс вже дві операції на черевній порожнині. Він не виключав, що може добровільно піти з посади через стан здоров’я.

Аудієнції папи призупинені до 18 червня, 16 червня він був виписаний з лікарні.

Папа Римський та українська "формула миру"

В травні президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни прибув до Ватикану та зустрівся з Папою Римським Франциском. Український лідер закликав Ватикан залучитися до розв’язання проблеми з депортацією дітей окупантами та реалізації української "формули миру", що передбачає повну деокупацію української території.

Після зустрічі президент зауважив, що "отримав сигнал щодо підтримки" мирних пропозицій України. Ватикан тривалий час не коментував пропозицію України. Зрештою Папа Римський закликав Україну до перемовин з агресором та назвав повернення окупованих територий "політичною проблемою".

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