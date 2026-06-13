Китай дійсно навчав російських солдатів для війни в Україні, - Le Figaro

За словами високопоставленого чиновника ЄС, йдеться про сотні солдатів, частина з яких згодом опинилася на війні проти України.

Євросоюз має докази того, що Китай навчав російських військових, зокрема використанню безпілотників. Про це пише газета Le Figaro.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, йдеться про сотні солдатів, частина з яких згодом опинилася на війні проти України.

"Було підтверджено, що Китай навчав російських солдатів, деякі з яких потім були направлені безпосередньо на війну проти України", - сказав він.

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Чиновник стверджує, що навчання російських військових відбувалося в кількох місцях у Китаї. Він також заявив, що ця інформація відрізняється від тієї, яку китайська сторона раніше повідомляла Євросоюзу.

За даними німецької газети Die Welt, яка не назвала європейські розвідувальні служби, що стоять за цими викриттями, кілька сотень російських солдатів брали участь у програмах навчання для Народно-визвольної армії Китаю на шести різних військових об'єктах у Китаї наприкінці 2025 року.

"Ці програми охоплювали використання безпілотних систем, радіоелектронну боротьбу з безпілотниками та сучасні бойові симуляції", - продовжила газета.

Зазначається, що учасники були різних звань і різних поколінь. Деякі були членами "Рубікона", російського елітного підрозділу, що спеціалізується на безпілотниках. За даними Die Welt, після проходження підготовки десятки з них взяли участь у бойових діях в Україні на початку 2026 року, деякі обіймали командні посади.

Як Китай допомагає РФ

Раніше видання The Telegraph писало, що Росія б'є рекорди з виробництва дронів "Шахед" - і головною рушійною силою цього стрибка є Китай. Пекін постачає більшість компонентів для їхнього виробництва, включаючи мікрочіпи, які керують польотом і наведенням на ціль.

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