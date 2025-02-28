За його словами, зараз світ "імовірно, посередині або на початку кінця цієї війни".

Протягом наступних трьох-шести місяців на Україну буде чинитися великий тиск. Таку думку висловив народжений у Києві конгресмен-демократ Євген Віндман.

"Ця адміністрація (президента США Дональда Трампа, – ред.) трохи розгублена, вони трохи роз’єднані. Їм знадобиться від трьох до шести місяців, щоб зрозуміти, що Росія несерйозно ставиться до мирних переговорів. Що тиск на Україну – це не спосіб сісти за стіл переговорів. Натомість треба тиснути на Росію. Але це займе час. І в цей період, наступні три-шість місяців, я думаю, буде великий тиск на Україну. Україна має залишатися сильною та стійкою, і я знаю, що їй це під силу", – сказав він у коментарі "Голосу Америки".

За його словами, зараз світ "імовірно, посередині або на початку кінця цієї війни". Конгресмен вважає, що певне вирішення війни буде протягом наступних кількох років.

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"Чим закінчиться ця війна, досі невідомо. Я впевнений в українському народі, в американських і західних цінностях, що ми все ще можемо вистояти. Але попереду темний і важкий шлях", – констатував Євген Віндман.

Війна в Україні і США: останні новини

Президент США Дональд Трамп, який ще нещодавно обіцяв завершити війну РФ проти України за 24 години, заявив, що війна в Україні завершиться або дуже скоро, або ніколи. За його словами, наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.

Водночас американський лідер ухилився від прямої відповіді на запитання про надання "підтримки" будь-яким миротворчим силам в Україні з боку США. Трамп сказав, що не любить "говорити про миротворчість, поки ми не укладемо угоду", а зараз угоди немає.

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