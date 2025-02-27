Наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, каже американський президент.

Війна в Україні завершиться або дуже скоро, або взагалі ніколи. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Я мав телефонні переговори з Путіним та Зеленським. І наша команда говорила з генсеком НАТО, щоб припинити цю війну. Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи", – сказав Трамп на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За його словами, ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну". Трамп додав, що наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.

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Трамп про війну в Україні

Ще під час передвиборчих перегонів тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв закінчити війну РФ проти України за 24 години. Коли він обійняв крісло очільника Білого дому, він визнав, що покласти край російській агресії так швидко не вдасться, адже питання є складнішим, ніж він думав.

Крім того, Трамп продовжує повторювати свою "мантру" про те, що якби він був президентом США, повномасштабна війна в Україні ніколи б не почалася. Провину за російське вторгнення в Україні він спочатку поклав на Байдена, адже той говорив про потенційний вступ Києва до НАТО. Згодом він заговорив про те, що у війні винна й Україна.

Дійшло навіть до того, що Трамп назава президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Ця заява викликала шквал критики як в американському політикумі, так і з боку європейських лідерів.

Примітно, що 27 лютого Трамп заявив, що "не може повірити" в те, що він так висловився на адресу українського лідера:

"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати", – відповів він журналісту.

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