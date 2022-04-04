У колоні нарахували понад 100 одиниць техніки.

Велику колону російської військової техніки помітили в Білорусі. Вона висунулася з Мінська в напрямку Москви.

Про це повідомляє проект Motolko у Twitter.

Відзначається, що близько 7:00 в районі білоруського міста Борисов помітили колону з понад 100 одиниць російської військової техніки.

"Під Борисовом помічена велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відміткою "V", що рухалася по трасі М1 з Мінська в бік Смоленська (Москви). До складу техніки входять Вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози і автобуси ПАЗ", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну в Україні, а вже 27 лютого з'явилася інформація про те, що Мінськ також може оголосити війну Києва.

При цьому з території Білорусі постійно запускають по Україні різні ракети, які знищують інфраструктуру в українських містах. Тільки за добу 1 квітня з території Білорусі по українських містах випустили не менше 20 ракет.

3 квітня стало відомо, що російську техніку стягують в Гомельську область Білорусі, що може свідчити про ротацію російських військ.

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