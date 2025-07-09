Канцлер Німеччини додав, що вони продовжать підтримку України.

Дипломатичні можливості припинення війни в Україні "вичерпані", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Під час свого виступу в Бундстазі, який також транслювався на офіційному каналі конституційного органу на Youtube, він наголосив, що їм вдалося ухвалити перші важливі рішення, тверезо оцінюючи поточні загрози.

"Ми допоможемо Україні, пані та панове, навіть незважаючи на опір лівих і проросійськи налаштованих правих тут, у Палаті. Ми продовжимо цю підтримку. Дипломатичні засоби вичерпуються, коли злочинний режим використовує військову силу, щоб відкрито поставити під сумнів право на існування цілої країни, і має намір знищити політичну свободу на всьому європейському континенті", - заявив Мерц.

Також канцлер Німеччини згадав про останню масовану атаку Росії.

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"У Німеччині почалася зміна політичного курсу. Федеральний уряд знову став помітним на міжнародній арені, і насамперед нас сприймають всерйоз у світі. Залишається правильним розвивати хороші відносини з нашими європейськими сусідами, Францією, наприклад, і поширювати їх на європейські держави НАТО, які не входять до Європейського союзу, серед малих і середніх держав Європейського союзу", - додав Мерц.

Інші заяви Фрідріха Мерца

Раніше УНІАН повідомляв про заяву канцлера Німеччини про передачу Україні ракет Taurus. Він підкреслив, що цей варіант "досі залишається на столі". Однак, разом з тим, навчання українських військових з використання цього далекобійного озброєння може зайняти до 6 місяців.

Крім того, Мерц нещодавно також відреагував на розмову Трампа і Путіна телефоном. Він вказав на зв'язок між цією подією і подальшим масованим ударом по Україні.

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