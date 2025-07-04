Берлін сподівається, що Трамп перегляне свою думку щодо санкцій проти РФ.

Між телефонними розмовами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із кремлівським правителем Путіним та масованими обстрілами України є зв'язок.

До такого висновку прийшов канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає n-tv, посилаючись на заяву речника німецького уряду Штефана Корнеліуса. За його словами, останніми днями канцлер декілька разів казав про певну закономірність з Путіним - його телефонні дзвінки зазвичай супроводжуються ще більш жорсткими атаками:

"Те, що сталося минулої ночі, підтвердило або посилило це враження. Масовані атаки на Україну після телефонного дзвінка говорять самі за себе".

Він сподівається, що ці обстріли повпливають на позицію Трамп щодо ставлення до Російської Федерації, особливо в питаннях санкцій. Зокрема, американський президент досі не виконав вимоги Євросоюзу щодо посилення санкцій проти Москви.

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Обстріл після розмови Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, вчора між американським та російським лідерами відбулася чергова телефонна розмова. У Кремлі заявили, що Трамп закликав припинити війну, однак Путін відповів, що не відступиться від своїх цілей.

Сам президент Сполучених Штатів сказав, що вони обговорили багато тем, однак в питанні припинення війни в Україні не змогли досягти прогресу. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що незадоволений цим.

Того ж вечора Київ зазнав однієї з наймасованіших атак за час повномасштабної війни, внаслідок нальоту дронів та ракет у різних районах столиці виникли серйозні пожежі.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні 539 дрони, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовані влучання у восьми локаціях (дев'ять ракет і 63 БПЛА), ще у 33 місцях впали збиті цілі або їхні уламки.

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