Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів журналістам про свою телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Президент Росії Володимир Путін сказав прем’єр-міністру Італії Маріо Драгі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені.

Про це Драгі розповів на прес-конференції, коментуючи телефонну розмову з Путіним, пишуть Ansa і Reuters.

"Чи Путін змінив своє ставлення від початку війни? Відповідь складна. Я думаю, що я помітив зміни, але я обережно інтерпретую ці знаки, тому що ситуація розвивається. Я вважаю, що помітив зміни в тоні, але я не можу казати про це з упевненістю на основі 40-хвилинної розмови", - сказав Драгі.

На питання журналіста, чи не здався йому під час розмови Путін недостатньо поінформованим, Драгі відповів: "Через телефон не розпізнаєш".

"Санкції працюють, мир можна досягти, якщо Україна захищатиметься, інакше миру не досягти", - зазначив Драгі й додав, що "ми всі хочемо побачити проблиск світла".

За словами Драгі, Путін також сказав йому, що поточні газові контракти залишаються в силі й що європейські фірми продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.

"Я зрозумів, але можу помилятися, що конвертація платежу.... є внутрішньою справою Російської Федерації", – сказав Драгі.

Відповідаючи на запитання про збільшення витрат на оборону після вторгнення Росії в Україну, Драгі сказав, що Італія досягне цілі НАТО витратити 2% ВВП на оборону в 2028 році, додавши, що це не викликає суперечок серед членів його коаліції.

Однак Драгі сказав, що майбутній економічний прогнозний документ уряду не передбачає конкретного збільшення витрат на оборону.

"Допомагати Україні та показати нашу єдність у цій війні – це також захист багатостороннього порядку, правил, які супроводжували нас після закінчення Другої світової війни та привнесли демократію, мир і добробут", - додав Драгі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

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