Примітно, що новий чеський президент зібрався в Україну разом з президентом Словаччини.

Новий президент Чехії Петро Павел має намір відвідати Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Як пише словацьке видання Pravda.sk, 29 січня Петро Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Під час розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит у Київ.

Павел має намір відвідати українську столицю разом з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Вона вже зустріласьз новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, і привітала таку ідею.

Відео дня

Президентські вибори у Чехії

Генерал армії у відставці Петро Павел переміг на президентських виборах у Чехії. У другому турі виборів генерал НАТО у відставці Павел набрав 57,5% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць.

У разі перемоги Павел обіцяв потужну підтримку Україні у всіх напрямках.

Конкурентом Павела у президентській гонці був екс-прем’єр та мільярдер-популіст Андрей Бабіш з руху ANO. Бабіш просував меседжі про те, що допомога Україні надто дорого обходиться Чехії. Крім того, він заявив, що не став би посилати чеських солдатів на допомогу Польщі або країнам Балтії, якби на них скоїли напад.

Вас також можуть зацікавити новини: