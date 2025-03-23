Він вважає, що для досягнення перемир'я знадобиться ще багато раундів переговорів.

Президент Чехії Петр Павел скептично ставиться до можливості швидкого досягнення перемир'я в Україні та впевнений, що для цього знадобиться набагато більше раундів переговорів. Про це він сказав в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив Павел, на нову американську адміністрацію покладають великі надії в питанні припинення війни, особливо з огляду на те, що президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії говорив про те, що "24 годин буде достатньо для врегулювання конфлікту". Однак якщо враховувати, що війна між двома великими країнами триває вже понад три роки, то очевидно, що її вкрай складно буде зупинити за короткий час, "особливо коли немає достатньої волі з боку країни, яка почала цю війну, - Росії", підкреслив президент Чехії.

"Я вважаю, що знадобиться більше раундів переговорів, щоб дійти згоди про припинення вогню, і ще більше, щоб дійти згоди про будь-яку мирну угоду", - вважає він.

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Водночас він зазначив, що своїми масованими дроновими атаками Росія намагається "продавити" український народ і домогтися того, щоб люди в Україні зажадали від влади припинення війни на будь-яких умовах.

Однак президент Чехії вважає, що план Росії не спрацює.

"Я вважаю, що цього не станеться, тому що подібні атаки тільки загартовують український народ, а не роблять його більш м'якотілим і схильним до будь-яких сумнівних угод", - підкреслив він.

Перемир'я в Україні

Раніше Дональд Трамп запевнив, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною.

Bloomberg писав, що США націлені досягти угоди про перемир'я між Росією та Україною менше ніж за місяць - до Великодня, 20 квітня. Водночас, за словами джерел, строки можуть бути зрушені через великий розрив між позиціями двох сторін.

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