Петр Павел пояснив, чому становище України з роками стало тільки кращим.

Ситуація в Україні має кращий вигляд, ніж у 2023 році, заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, обстановка в країні стабілізувалася на тлі потенційних мирних переговорів із Росією. Однак про швидке завершення війни він пропонує не говорити.

"Але, звичайно, це тільки моє відчуття. Я розумію, що зараз так само складно, як і два роки тому, тому що ситуація на полі бою кардинально не змінилася. Лінія фронту, як і раніше, дуже, дуже довга. Щодня на полі бою військові зазнають втрат", - заявив він в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".

Павел підкреслив, що в цій ситуації "критично важливо" не тільки Україні, а й Європі, докласти всіх зусиль для того, щоб остаточно закінчити війну.

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Інші заяви президента Чехії

Раніше УНІАН повідомляв про те, чому, за його словами, контрнаступ 2023 року провалився. За його словами, проблема полягала від самого початку у співвідношенні сторін.

"Для успішного контрнаступу, згідно з військовою теорією, потрібне співвідношення сил не менше ніж 3:1, а краще 5:1. А замість цього співвідношення сил між Україною і Росією було навіть на користь Росії", - пояснив Павел.

Крім того, він заявив, що Чехія готова відправити своїх миротворців в Україну в рамках міжнародної місії. Але тільки після укладення мирної угоди. "І я вірю, що як тільки з'явиться розуміння того, що є спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї коаліції", - повідомив Павел.

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