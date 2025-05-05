Путін не має наміру сповільнювати наступальні операції в Україні.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія зберігає початкові цілі своєї війни в Україні і готує росіян до того, що війна триватиме ще довго. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, аналізуючи пропагандистський фільм російського кореспондента Павла Зарубіна "Россия. Кремль. Путін. 25 років", що вийшов 4 травня.

"Путін просуває ідеал жертовності на передовій і на внутрішньому фронті, що свідчить про спробу підготувати російське суспільство до більш тривалої війни в Україні та можливих майбутніх сутичок із Заходом", - ідеться у звіті.

Аналітики підкреслюють, що Путін, зокрема, намагається сформувати підтримку війни російським суспільством через спільні цінності. Він також звинуватив Захід в "обмані" Росії після Мінських угод 2015 року, "імовірно, у спробі переконати російську внутрішню аудиторію в тому, що Росія не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну".

Відео дня

"Заяви Путіна протягом усього документального фільму вказують на те, що Путін, імовірно, не має наміру сповільнювати наступальні операції або переходити до оборонних операцій в Україні, а натомість намагається ідеологічно підготувати внутрішнє російське суспільство до тривалої війни", - зазначають в ISW.

Російські офіційні особи також послідовно активізували зусилля з мілітаризації російського суспільства з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що ще раз вказує на те, що Росія готується до затяжного конфлікту.

Заяви Путіна про війну в Україні

Так, Путін заявив, що до повномасштабної війни проти України нібито призвело невизнання незалежності та суверенності Росії Заходом. За його словами, після розпаду Радянського Союзу Захід нібито хотів "добити" Російську Федерацію, розділивши на кілька частин.

Путін також заявив, нібито його хотіли спровокувати на застосування ядерної зброї під час війни проти України.

Він також прокоментував можливість примирення з Україною. Він висловив переконання, що в майбутньому примирення можливе.

Вас також можуть зацікавити новини: