Путін відправив до Стамбула делегацію низького рівня, намагаючись принизити американців.

У разі прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, російському диктатору Володимиру Путіну довелося б зупиняти вогонь через долучення президента США Дональда Трампа до мирного процесу.

Про це радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". Він зауважив, що росіянам потрібна була зустрічі у Стамбулі з українською делегацією, щоб не злити Трампа, оскільки він хотів її та закликав до прямих переговорів.

"Відповідно, ця зустріч відбулася як хотів Трамп, але, звичайно, Путін не хотів їхати на пряму зустріч з нашим президентом, тому що опинившись віч-на-віч у нього б не було можливості далі воювати, адже тоді б до переговорів долучився Дональд Трамп, і Путін був би змушений зупиняти вогонь. А це в його плани не входить", - висловив думку Лещенко.

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Тому, на його думку, Путін відправив до Стамбула делегацію низького рівня, намагаючись принизити американців.

Лещенко вважає, що Путін бажає далі воювати, бо це дозволяє йому триматися при владі.

"І, за великим рахунком, повертає його суб'єктність. Тому що, якщо він не воює, тоді відповідно він перестає бути багатьом цікавим", - сказав Лещенко.

У цьому зв'язку, як відзначає радник, треба продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо ніхто, окрім них, не захистить українців.

Лещенко підкреслив, що зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі показала, що проблема знаходиться у Москві.

Також у нього запитали, до чого може призвести зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, якщо відбудеться.

"Вона може призвести до того, що Трамп особисто спробує переконати Путіна не блокувати ідею, з якою Трамп йшов на вибори - ідею зупинки війни, припинення вогню з подальшим укладенням якихось договорів. Але на сьогоднішній день ми бачили реакцію - Путін принизив Трампа за великим рахунком, відправивши цю делегацію (низького рівня) до Стамбула", - сказав Лещенко.

Разом з тим, радник вважає, що Путін також принизив Трампа, коли не пішов на 30-денне припинення вогню.

"Якщо ми віримо у спроможність Америки відстоювати свій національний інтерес і свою гідність, то зустріч Трампа із Путіним, яка можливо відбудеться, а можливо ні - це вже маж бути остання риса, після якої має відбутися реакція Америки або припинення вогню. Якщо не буде ні того, ні іншого, - я не знаю на кого розраховувати у цьому буремному світі", - сказав Лещенко.

Він додав, що раніше не було такого, аби Росія нав'язувала Америці порядок денний.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі російська делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським озвучувала неприйнятні вимоги і погрози щодо українських територій.

За словами міністра оборони України, під час переговорів у Стамбулі обговорювалася можливість особистої зустрічі між Зеленським та Путіним.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у майбутньому можлива, однак за досягнення певних умов.

В Євросоюзі на тлі зустрічі делегацій України та Росії готують нові санкції проти РФ за чотирма напрямками - за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну і за застосування хімічної зброї.

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