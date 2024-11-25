Тепер росгвардійці будуть одноразово отримувати 400 тисяч рублів

Російський диктатор Володимир Путін понад у два рази підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту на участь у війні проти України. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на відповідний указ президента РФ.

Таким чином росгвардійці тепер одноразово будуть отримувати 400 тисяч рублів, до цього було 195 тисяч, які їм виплачують з листопада 2022 року. Наразі таку ж виплату у 400 тисяч рублів отримують всі контрактники.

У Telegram-каналі "Astra" нагадали, що в листопаді російська влада змінила систему виплат грошової винагороди для окупантів. Зокрема два тижні тому після указу Путіна уряд скоротив виплати військовим за поранення до 30 разів. Однак пізніше російський диктатор власним указом підняв виплати за травми, внаслідок чого солдати отримали інвалідність, до мільйона рублів. Також Держдума зобов'язала добровольців платити за втрачену в бою військову техніку.

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"Усе це відбувається на тлі небувалого зростання розміру одноразових виплат за підписання контракту 2024 року. За допомогою цих виплат регіони змагаються за кількість відправлених на війну контрактників. Поточний рекорд тримає Бєлгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів", - додали в "Astra".

Втрати РФ на війні в Україні

Раніше речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що в Торецьку, що на Донеччині, продовжуються запеклі бої, а російські окупанти кожного дня втрачають до 100 осіб. За її словами, окупанти для обстрілу міста задіююють різні види БпЛА, артилерію та авіацію.

Водночас військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що втрати РФ в листопаді йдуть на рекорд одразу за трьома показниками, а саме в живій силі, піхотній бронетехніці та автотранспорті. Він розповів, що це означатиме для окупантів у майбутньому.

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