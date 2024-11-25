Великі сили противнника зосереджені біля міста.

В Торецьку Донецької області продовжуються запеклі бої і ворог щодня втрачає до 100 осіб.

Про це сказала речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі Суспільного.

Вона зазначила, що на Торецькому напрямку ворог проводить активні штурмові дії. "Ворог насуває з неймовірною швидкістю", - наголосила вона. За її словами, окупанти для обстрілу Торецька задіююють різні види БПЛА, артилерію та авіацію.

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"Ворог наступає з неймовірною швидкістю. Кількісно ворог втрачає до 100 осіб на добу в самому Торецьку. Можете уявити яка активність бойових дій, оскільки 100 - це приблизно 5% від усіх втрат ворога по усій ділянці фронту", - наголосила Бобовнікова.

За її словами, цивільних людей залишається в місті небагато. "В Торецьку зараз взагалі не можливо перебувати", - додала вона. За її словами, перебування цивільних людей у місті дуже заважає проводити бойові дії, бо міські бої є складними і військовослужбовці змушені миттєво реагувати, їм доводиться ще й при цьому вирішувати швидко хто перед ними цивільний чи перевдягнені окупанти.

Також Бобовнікова визнає, що "досить загрозливою" є ситуація ще в одному населеному пункті - Часовому Яру (Донецька область). "Ворог накопичив значну кількість військ і починає застосовувати різні тактики, сподіваючись, що котрась з них спрацює. Поки ми їх стримуємо. Однак ситуація загрозлива, ворог намагається атакувати", - наголосила вона. При цьому додала, що дуже багато російських військових вже перебувають поряд з Часовим Яром.

Про що ще відомо з Торецького напрямку

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада у Торецьку російські військові вбили двох і поранили одного цивільного.

У відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури зазначили, що в цей день о 18:00 військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі міста Торецьк, де перебували троє цивільних.

Окупанти навмисне відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, внаслідок чого дві місцеві мешканки загинули на місці, а чоловік, який перебував поруч з ними, отримав поранення.

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