Такий підхід дасть змогу Путіну збільшити чисельність особового складу, що воює проти України.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про прощення боргів добровольцям, які вирушають воювати проти України.

Як ідеться в повідомленні на сайті уряду РФ, закон передбачає прощення до 10 млн руб ($95 835) заборгованості для тих, хто підписує контракти з міноборони РФ про відправку на війну в Україну строком щонайменше на рік, починаючи з 1 грудня. Закон поширюється на всіх потенційних добровольців, щодо яких до 1 грудня було відкрито процедури стягнення боргу.

Як зазначило видання Reuters, РФ посилила набір в армію, пропонуючи дедалі більші виплати, які в деяких випадках у багато разів перевищують середню зарплату, тим, хто готовий іти воювати проти України.

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Видання підкреслило, що такий підхід дозволив Путіну збільшити чисельність особового складу на фронті, уникнувши при цьому чергового раунду загальної мобілізації, яка у 2022 році спровокувала масову втечу російських чоловіків за кордон.

Видання зазначило, що росіяни беруть на себе дедалі більше кредитів відтоді, як Кремль відправив тисячі солдатів воювати проти України у 2022 році, навіть незважаючи на підвищення ключової ставки до 21% у жовтні.

Мобілізація в РФ

Уряд РФ Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу в армії РФ. Згідно з документом, призов триватиме з жовтня до грудня 2024 року. До служби у Збройних силах РФ залучать 133 тис. росіян віком від 18 до 30 років. Термін їхньої служби становитиме один рік.

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