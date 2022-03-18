Голова КНР у розмові з президентом США наголосив, що війну в Україні ніхто не хоче бачити.

Глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом наголосив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.

Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

Зокрема, Сі Цзіньпін заявив, що Китай та США "як постійні члени Ради безпеки ООН і дві найбільші економіки світу", "повинні не лише спрямовувати подальші відносини на правильний шлях, але й також взяти на себе частину міжнародної відповідальності і працювати заради миру у світі та урівноваженості".

Глава КНР відзначив, що міжнародна обстановка зазнала нових важливих змін після попередньої їхньої віртуальної зустрічі у листопаді. Він заявив, що домінуюча тенденція миру та розвитку стикається з серйозними викликами, і що світ не є ані спокійним, ані стабільним.

"Криза в Україні - це не те, що ми хочемо бачити", - наголосив Сі Цзіньпін.

Він додав, що події свідчать про те, що країни не повинні доходити до моменту зустрічі на полі бою. Зокрема, конфлікт і конфронтація не відповідає жодним інтересам, і що міжнародна спільнота повинна найбільше цінувати мир та безпеку.

Росія звернулась до Китаю за допомогою у війні проти України

Як дізналося видання Financial Times, Китай уже "сигналізував" Москву про надання Росії на прохання Путіна фінансової і військової допомоги у зв’язку з війною проти України та запровадженими санкціями.

Невідомо тільки, чи Китай збирається підтримувати агресію Росії у майбутньому та чи вже почав надсилати запрошену Кремлем допомогу.

Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни у живій силі і техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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