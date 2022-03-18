Президент США підкреслив свою підтримку дипломатичному урегулюванню кризи.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив главу Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна про наслідки в разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками їхньої розмови.

Зокрема, розмова зосереджувалася на неспровокованому вторгненні Росії в Україну.

Байден висловив погляди Сполучених Штатів і американських союзників та партнерів стосовно цієї кризи.

Президент США деталізував зусилля, які були спрямовані на попередження, а потім реагування на вторгнення, у тому числі шляхом застосування ціни для Росії.

"Він розповів про наслідки та причетність, якщо Китай надасть матеріальне забезпечення Росії, яка здійснює жорстокі атаки проти українських міст і цивільних", - наголошується у заяві.

Також Байден підкреслив свою підтримку дипломатичному урегулюванню кризи.

Як повідомляв УНІАН, за даними китайського агентства Xinhua, Сі Цзіньпін у розмові з Джо Байденом наголосив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі. Голова КНР у розмові з президентом США наголосив, що війну в Україні ніхто не хоче бачити. "Криза в Україні - це не те, що ми хочемо бачити", - наголосив Сі Цзіньпін.

Довідка УНІАН. 8 березня глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що виступає за переговори між Україною і Російською Федерацією. На думку Сі Цзіньпіна, наразі невідкладна задача полягає у тому, аби запобігти загостренню напруженої ситуації або виходу її з-під контролю.

12 березня видання Financial Times написало, що керівництво РФ попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.

За даними видання, у Білому домі занепокоєні, що Пекін може підірвати зусилля країн Заходу, які надають допомогу Україні у війні з РФ.

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