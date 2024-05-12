Кандидат у президенти США відзначився новою популістською заявою.

Скандальний політик, колишній президент США Дональд Трамп стверджує, що зможе закінчити війну в Україні ще до того, як увійде до дверей свого "президентського" кабінету в разі перемоги на осінніх виборах.

Як відомо, політик є головним кандидатом від республіканців. Новою обіцянкою про закінчення російсько-української війни Трамп відзначився перед виборцями в Нью-Джерсі. Відповідна трансляція велася на американському ТБ. Трамп сказав:

"До того як я заїду до Овального кабінету, одразу після того, як я виграю (вибори УНІАН), я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю".

Як уточнив Трамп, він виконає обіцянку щойно відбере Білий дім у "безчесного" Джо Байдена. Це станеться з найпершого дня, конкретизував політик. Він також пообіцяв американцям чотири найкращі роки в історії США.

Трамп не вперше дає обіцянку закінчити війну в Україні

Зазначимо, що Трамп регулярно спекулює темою війни в Україні. Ще у квітні 2023 року він обіцяв, що зможе завершити російсько-українську війну за 24 години, якщо переможе на виборах. Водночас у березні 2024 року на запитання журналістів про те, чи дозволить Трамп як президент США окупувати Путіну частину або всю Україну, прямої відповіді політик не дав. Однак він говорив, що добре знає Путіна й уточнював, що правитель РФ не наважився б на війну з Україною, якби тоді президентствував Трамп.

Також у березні Bloomberg писав, що команда Трампа справді розробила "мирний план" завершення війни в Україні, але його деталі не розголошуватимуть до виборів.

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