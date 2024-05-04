Екс-президент США не розголошуватиме стратегію до виборів.

Колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів. Про це повідомляє The Telergaph із посиланням на джерело, близьке до Трампа.

"План є, але він не збирається обговорювати його з кабельними новинними мережами, тому що тоді ви втрачаєте всі важелі впливу", - сказало джерело.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир.

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"Він хоче зупинити вбивство. Це наклейка на бампері: Трамп припинить вбивство", - поділився спікер.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп сказав, що його послання до союзників по НАТО було таким: "Якщо ви не збираєтеся платити, тоді платіть самі", і додав, що Європа "скористалася нами як щодо НАТО, так і щодо України".

"Я спробую допомогти Україні, але Європа також має туди потрапити і виконати свою роботу", - додав екс-президент США.

Дональд Трамп - останні заяви

Днями колишній президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо підтримки України з боку США та Європи. За його словами, європейські країни набагато більше постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ніж Сполучені Штати.

Також УНІАН повідомляв, що Трампа попередили, що він може потрапити до в'язниці. Наразі суддя оштрафував колишнього президента США за неповагу до присяжних і свідків.

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